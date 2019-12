Iniziati i lavori di messa in sicurezza a Capaccio Paestum

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno –oggi idi ripristino della pavimentazione stradale ammalorata nel tratto ricedente nel comune di, della S.P. n. 175/b “Oggi – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – partono isulla Strada provinciale n. 175/b lungo il tratto ricadente nel territorio del comune di, precisamente all’altezza del Km 22+500 circa. La Provincia di Salerno, in particolare il settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla viabilità, Antonio Rescigno, prosegue senza sosta nellaindi tutta la rete viaria. Ringrazio la Regione Campania, soprattutto il suo Presidente, On. Vincenzo De Luca, per l’attenzione che dedica ai nostri territori, senza i finanziamenti regionali non avremmo potuto provvedere ...

