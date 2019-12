Infortunio Zapata | l’attaccante dell’Atalanta allo scoperto | “ecco perchè non gioco”

calcioweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019)– La quindicesima giornata del campionato di Serie A promette grande spettacolo, tante partite interessanti anche per le zone alte della classifica. Non ha intenzione di fermarsi l’Atalanta, la squadra di Gasperini impegnata davanti al pubblico amico contro il Verona. Nel frattempo arrivano aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante Duvan, è lo stesso calciatore a parlare attraverso una storia su Instagram. “La verità è che purtroppo ho avuto una piccola ricaduta che ha prolungato i tempi di recupero, ecco perché non gioco. Ma sto lavorando per rientrare il prima possibile. Non vedo l’ora di tornare in campo per aiutare i miei compagni”, conclude. Difficile prevedere i tempo di recupero maa questo punto potrebbe rientrare nel 2020. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o ...

