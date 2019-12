Infortunio Koulibaly | senegalese convocato ma resta in forte dubbio per Udine Ultimissime

calciomercato.napoli

(Di venerdì 6 dicembre 2019)u,probabilmente non impiegato dal primo minuto contro l’se Kalidouha rimediato nella giornata di ieri una contusione alla spalla e, nonostante figuri nella lista dei convocati, potrebbe non prendere parte al match di domani dal primo minuto. Carlo Ancelotti starebbe infatti riflettendo su alcune soluzioni alternative anche per preservare ilin vista della partita contro il Genk del 10 dicembre. Al momento possiamo ipotizzare che al 70%-80% il calciatore siederà in panchina contro l’se. L'articolomainperCalciomercato Napoli.

