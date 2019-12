ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) ”In Italia non si dà fiducia ai giovani. Non si dà nella ricerca e neanche in generale. Non si premiano le competenze e l’ascensore sociale è immobile. In più mi sembra che la solidarietà tra donne sia poco diffusa”. Marta Paterlini, 50 anni, giornalista scientifica e senior scientist al Karolinska Institute di Stoccolma, parla così dopo avere girato mezzo mondo. Europeista convinta, ha lasciato22 anni fa, quando ha deciso di finire all’Università di Cambridge un dottorato in Neuroscienze che aveva iniziato alla facoltà di Medicina di Brescia. “Non ho rancore per, econvinta che il sistema educativo italiano sia di altissimo livello. Ma molte professioni, dall’insegnante al medico,state svilite. E la mia breve esperienza mi ha fatto capire che non sarei mai riuscita a sopravvivere nell’ambiente universitario italiano, perché bisognava adattarsi all’umore ...

davidealgebris : Spiegato perche Quota 100 sia follia. Italiani lavorano meno di tutti in Europa. 31 anni. In Svezia 41. La pensione… - _Carabinieri_ : Atleti dell’Arma ancora vincenti! Coppa del Mondo di Biathlon in Svezia: Car. Sc. Lisa Vittozzi e Lukas Hofer prota… - erregi69 : “In Svezia lavoro full time e sono mamma single. Ho due figlie e l’Italia non è un paese per donne” -