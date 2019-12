In Italia 19 studenti italiani su 20 sono analfabeti funzionali? Cosa dice davvero il

open.online

(Di venerdì 6 dicembre 2019) «smo funzionale» è un termine che sta a indicare l’incapacità di comprendere pienamente il senso di quel che si sta leggendo. Si riescono a capire perfettamente le parole, ma non il corretto senso del testo nel suo insieme. Il test Ocse-Pisa relativo al 2018 è stata un’occasione importante per capire che questo problema non riguarda solo il tipico analfabeta funzionale. Si tratta di un rapporto che valuta le capacità dei quinnni di tutto il mondo di saper comprendere i testi di varie materie, umanistiche o scientifiche, in modo da valutare quanti di loro hanno raggiunto le competenze base per poter partecipare pienamente alla vita sociale. Un rapporto sull’incomprensione del testo finito per non essere compreso a sua volta Ma gli “svarioni”sempre dietro l’angolo, anche per gli addetti ai lavori, specialmente se si trovano a dover ...