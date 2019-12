Impressionante la nuova batteria del Samsung Galaxy S11 Plus | conferme da una nuova foto

optimaitalia

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Arrivano ancora una volta indiscrezioni estremamente interessanti per gli utenti che stanno monitorando con attenzione un progetto come quello che tra poco più di due mesi ci porterà alla presentazione ufficiale delS11. In particolare, dopo aver analizzato con attenzione alcuni rumors relativi allacamera con l'articolo pubblicato ieri, oggi 6 dicembre occorre concentrarsi sulladi uno smartphone che potrebbe fare la differenza nel corso del 2020. Le ultime indiscrezioni sulladelS11Alcuni rumors a proposito dellache verrà implementata a bordo del nuovoS11arrivano direttamente da SamMobile, come al solito tra le fonti più autorevoli sui progetti del produttore coreano. Si parla nello specifico di una componente da 5.000 mAh, che almeno sulla carta potrebbe garantire ai top di gamma ...

GioPao9 : Impressionante la nuova batteria del #SamsungGalaxyS11Plus: conferme da una nuova foto - OptiMagazine : Impressionante la nuova batteria del Samsung Galaxy S11: conferme da una nuova foto - leotambe : RT @albdesanctis: La Marina della #Corea del Sud sta considerando la possibilità di acquisire #sottomarini nucleari. Sviluppo cruciale per… -