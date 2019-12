Ilaria D’Amico a Verissimo | “Non sono incinta ma vorrei avere una bambina”

cronacasocial

(Di venerdì 6 dicembre 2019), ospite per la prima volta domani – sabato 7 dicembre – a, ha confessato una delicata vicenda personale che l’ha segnata profondamente: «I miei genitori avevano un rapporto molto conflittuale, c’era già mia sorella e non volevano altri figli, ma quando ebbero un riavvicinamento mia madre rimasedi me. Una vita che arrivava ma che non era richiesta, tanto che lei pensò di abortire. Chiese a un dottore di interrompere la gravidanza, però la mattina dell’operazione lui la chiamò per dirle di posticipare l’appuntamento. A quel punto annullò tutto perché quello era il segnale che stava aspettando. Ed eccomi qui!». A Silvia Toffanin che le ha chiesto della relazione con Gianluigi Buffon, arrivata dopo una separazione dolorosa per entrambi,ha risposto: «Io e Gigi ci siamo incontrati perché eravamo nella stessa situazione emotiva, reduci da ...

annatrieste : Ilaria D'Amico a @SkySport 'Cantiamo tutti insieme l'inno del Liverpool, You'll never walk alone' ILA' POI DICI CHE… - CronacaSocial : Ilaria D'Amico: 'Non dovrei essere qui, in mezzo a voi'. Tutto grazie a una telefonata... Cos'ha raccontato alla To… - gossipblogit : Ilaria D'Amico: 'Mi manca una figlia femmina. Sogno una proposta di matrimonio romantica da Gianluigi Buffon' -