Il processo | tre episodi in onda il 6 12 trama | due teste aggravano la posizione di Linda

Blastingnews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La serie 'Il' si concluderà una settimana prima del previsto a causa degli ascolti poco soddisfacenti. Canale 5 ha infatti comunicato la decisione di mandare ini seirimanenti in due serate, anticipando la conclusione a venerdì 13. La fiction di Canale 5 con Vittoria Puccini, Francesco Scianna e Camilla Filippi nei due appuntamenti in programma, il 6 e il 13 dicembre, inizierà alle 21:25 e terminerà all'una di notte. Le anticipazioni diffuse in rete sulla puntata invenerdì 6 svelano alcuni colpi di scena che avverranno, come sempre accade nei legal thriller, in tribunale, durante il. In particolare, lasi complicherà con la testimonianza di due supertestimoni che aggraveranno ladiMonaco. Il, gliinil 6 dicembre Ladei treinsu Canale 5 venerdì 6 dicembre alle 21:25 sarà ...

trimpa48 : RT @gianrollandi: A @PiazzapulitaLA7 hanno inaugurato una nuova forma di #giornalismo. Prima intervistano ( senza sconti ) un politico ( @… - MariaPiaRagosa : RT @gianrollandi: A @PiazzapulitaLA7 hanno inaugurato una nuova forma di #giornalismo. Prima intervistano ( senza sconti ) un politico ( @… - anto4261 : RT @gianrollandi: A @PiazzapulitaLA7 hanno inaugurato una nuova forma di #giornalismo. Prima intervistano ( senza sconti ) un politico ( @… -