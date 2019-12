Il primo passo per il Fondo monetario europeo

it.insideover

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Più che un trattato creato ad hoc per salvaguardare il sistema economico dell’Europa, il Mes dovrebbe essere definito per quello che veramente è: ossia, un’organizzazione intergovernativa ideata per spremere alcuni Paesi membri dell’Ue a discapito di altri. Scopriamo le carte e diamo un nome a tutti gli attori in campo. La prima categoria ospita gli Stati gravati da un elevato debito pubblico, fra cui l’Italia, mentre la seconda è una sorta di club elitario capitanato da Germania e Francia. Visto che il funzionamento delsalva-Stati nasconde un meccanismo il cui fine ultimo sembrerebbe essere più quello di salvare le banche tedesche e francesi – attualmente con l’acqua alla gola – che non i Paesi in difficoltà economica, è facile capire perché la riforma del Mes non piaccia proprio a tutti. La deleteria modifica del Meccanismodi stabilità è una minaccia non solo per le ...

Mov5Stelle : “Il blocco della prescrizione è un primo passo di civiltà per l’Italia. La presunzione di innocenza è un valore, m… - XFactor_Italia : A lasciare #XF13 a un passo dalla Finale è #EugenioCampagna. Domani il suo primo concerto nella filiale di… - elenabonetti : Assegno universale per i figli. Attivato nel 2020 per tutti i nuovi nati o adottati, vogliamo renderlo strutturale… -