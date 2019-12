Il presepe a Palazzo Marino | il dono di Napoli alla città di Milano

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La tradizione natalizia napoletana quest’anno arricchisce il Natale milanese, grazie alallestito a. Il sindaco diGiuseppe Sala ha accolto il sindaco diLuigi de Magistris e insieme hanno acceso le luci del simbolo della natività per eccellenza. Ilnapoletano a“Bellezza allo stato puro” ha commentato il primo cittadino milanese riferendosi alche ladiha donato, proprio nel giorno dell’accensione dell’albero in Piazza Duomo. Più di novanta statuine e molti piccoli oggetti per rappresentare il paesaggio e la vita quotidiana attornonatività. Ha continuato poi: “Ringrazio gli amici dell’Associazione Italiana Amici del Presepio e tutti i napoletani. Questo omaggio che ci permetterà di assaporare la loro tradizione più nota e familiare del Natale”. Sala ha rinnovato i ...

