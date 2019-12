Il Paradiso delle Signore | Quando Ritorna Nicoletta? Ecco La verità!

uominiedonnenews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Anticipazioni Il: l’addio disolleva molti dubbi e non si sa se la giovane possa tornare o meno.cosa ci si deve aspettare dal futuro… Il personaggio diè stato a lungo al centro dell’attenzione. La ragazza si era follemente innamorata di Riccardo, ma aveva poi scoperto che quest’ultimo l’aveva corteggiata soltanto per via una scommessa. Dopo aver scoperto questo, rimasta profondamente delusa,aveva deciso di convolare a nozze con Cesare Diamante. Ma l’amore per Riccardo non si è mai spento ed anche il Guarnieri si è innamorato di lei. Poi è arrivata, però, una drammatica partenza. Matornerà mai nella soap? Anticipazioni Il: i post di addio perdegli attori! Federica Girardello, che interpretane Il, ha ricevuto dei ...

DELIA49124753 : RT @Krizia49224471: non fidarti delle malelingue ma di quelle buone si.. ti portano in paradiso buonanotte?? - Toni_ct_1 : RT @Krizia49224471: non fidarti delle malelingue ma di quelle buone si.. ti portano in paradiso buonanotte?? - zazoomnews : IL PARADISO DELLE SIGNORE 4: anticipazioni di lunedì 9 dicembre 2019 - #PARADISO #DELLE #SIGNORE -