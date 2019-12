Il ministro Boccia e il Rettore del Suor Orsola replicano al Governatore della Lombardia

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ile ildeld’Alessandro rispondono con nettezza alla proposta delleghistaAttilio Fontana sul tema dei limiti al regionalismo differenziato Per d’Alessandro “il regionalismo differenziato su temi come l’istruzione è un attentato alla cultura unitaria del Paese” E ilgarantisce: “l’Istruzione è nazionale su questo non si discute e siamo pronti al conflitto davanti alla Corte Costituzionale” “Il concetto di cittadinanza, che oltre ai diritti politici, include anche i diritti di seconda e terza generazione, tra cui il diritto all’istruzione e all’assistenza sanitaria, non può viaggiare a velocità differenziate, perché sarebbe un attentato alla cultura unitaria del Paese e dobbiamo tenere presente che la cultura è il più grande patrimonio ...

