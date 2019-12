“Il lato nascosto” | il nuovo social thriller dello scrittore Pierluigi Porazzi

feedproxy.google

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ilnascosto diLofriulanopresenta “Il, unal cardiopalma, in cui si fa la conoscenza di due personaggi intensi e profondamente umani, gli ispettori Alba Leone e Ramon Serrano. Una storia coinvolgente che racconta non solo di un efferato omicidio dalle tante e controverse implicazioni, ma anche delle zone nascoste dell'essere umano, di quegli spazi oscuri in cui si può rintanare il demone della violenza e della (...) - Recensioni / Libri, Scrittura

ES1670 : RT @dario_head: Il mio più grande terrore è che mi rubino la valigia dal portabagagli del bus per l’aeroporto, sto attaccato al finestrino… - dangelosalvato5 : ADL che fa il doppio gioco. Da un lato massima fiducia ad Ancelotti dall’altro ci indica su chi scaricherà tutte… - Pet_Pan_ : @j_gufo ????????????....ma vedi il lato positivo,si sta impegnando per imparare -