Il Fatto sul contratto di Ancelotti | la Società gli controlla i social

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Su IlQuotidiano Maurizio Zaccone e Paolo Ziliani asseriscono di avere in mano ilche lega Carloal Napoli. E ne riportano alcune clausole, che sottraggono all’allenatore diverse libertà, compresa quella di gestire autonomamente i suoi. Vediamo nel dettaglio i singoli punti. Il compensonon guadagna 6,5 milioni netti, come si dice, ma 3.593.725 per i primi due anni, che salgono a 3.993.725 il terzo anno. A questi poi vanno aggiunti i premi per gli obiettivi raggiunti: 500.000 per lo scudetto, 150.000 per l’accesso in Champions. In caso di accesso agli ottavi il premio è di 200.000 euro. La vincita della Champions frutta al tecnico 1 milione. La rescissione dalIl Napoli può recedere dalversando aduna penale. Qualora fosse stata esercitata entro il 31 maggio di quest’anno sarebbe stata di 750.000 euro. ...

