Il Collegio | ex allievo finisce in un video hot | Situazione delicata

ilgiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Luana Rosato Luca Cobelli, noto per aver partecipato a Il3, ha raccontato di essere finito in rete con unregistrato a tradimento da una persona mentre aveva rapporti con una ragazza minorenne Luca Cobelli, ex protagonista della terza edizione de Il, ha denunciato sui social e alle autorità competenti un fatto increscioso: filmato mentre aveva rapporti con una ragazza. Ilè finito online e pare stia facendo il giro della rete. Per quanto tali atteggiamenti siano naturali e appartengano a tutti, Cobelli ha ammesso che parlare di “sesso sui social è abbastanza complicato”, ma viste le offese e le accuse che gli stanno giungendo, ha ritenuto opportuno intervenire direttamente per chiarire cosa sia accaduto a lui e alla ragazza presente nel filmato hot finito su internet. “In quest’ultimo periodo sta girando unin cui faccio del sesso con una ...

Novella_2000 : Il Collegio: un ex allievo protagonista di un video a luci rosse. Parla lui - andreapalazzo2 : RT @trash_italiano: Il Collegio, diffuso un video a luci rosse di un ex allievo - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Il Collegio, diffuso un video a luci rosse di un ex allievo -