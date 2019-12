Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno | trama | cast e curiosità sull’ultimo Batman di

tvzap.kataweb

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Torna in televisione Il: il, terzo e ultimo capitolo della saga diretta da Christopher Nolan dedicata alla figura di, il celeberrimo Uomo-Pipistrello nato dalla penna di Bob Kane e Bill Finger nel 1939 (quest’anno il Crociato Incappucciato festeggia infatti il suo ottantesimo compleanno). Il film, risalente all’ormai lontano 2012, va in onda su Italia Uno, venerdì 6 dicembre, dalle 21.25 in poi. Il: Il, trailer Il: IlSono passati otto anni da quandoè svanito nella notte, trasformandosi in quell’istante da eroe a fuggiasco. Prendendosi la colpa della morte del procuratore distrettuale Harvey Dent, ilha sacrificato tutto per ciò che lui e il Commissario Gordon speravano fosse un bene superiore. Per un po’ di tempo la bugia ha funzionato, in quanto ...

