Il cane unicorno minacciato di morte

bigodino

(Di venerdì 6 dicembre 2019) In questo ultimo periodo, le sue immagini si sono diffuse in ogni parte del web ed è stato battezzato il “”. Il cagnolino è nato con una coda sulla fronte, una rara malformazione che però non comporta alcuna pericolosità per la sua vita e che lo rende speciale. Narwhal si trova nelle mani di un’associazione degli Stati Uniti, la cui fondatrice si chiama Rochelle Steffen. Quest’ultima si è subito presa cura del cagnolino ed aveva deciso di cercarli una famiglia amorevole, disposta a prendersi cura di lui nonostante il suo aspetto. Pochi giorni fa Rochelle ha comunicato che ha cambiato idea e che ha deciso di non dare in adozione il “cucciolo”. Questo perché il povero animale, da quando la sua storia ha fatto il giro del mondo, ha ricevuto ...

Surfiniae : RT @voce_senza: Il “MONDO” #Malato #Minaccia #NARWHAL - “Tanto a Nessuno <INTERESSA> la “Tutela” di ++Loro++ Minacce di morte al 'cane… - manuscod : Pure sl cane... ma che gente c'è in giro?????? Minacce di morte per il cane “unicorno”: non sarà più dato in adozio… - Lycia_S : RT @voce_senza: Il “MONDO” #Malato #Minaccia #NARWHAL - “Tanto a Nessuno <INTERESSA> la “Tutela” di ++Loro++ Minacce di morte al 'cane… -