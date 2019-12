Ignazio Moser Smentisce Il Tradimento di Cecilia!

gossipnews.tv

(Di venerdì 6 dicembre 2019)interviene sul gossip del momento e dichiara di non aver mai corteggiato nessuna quarantenne milanese. Cecilia dormirà sogni tranquilli?ha deciso di rompere il silenzio dopo le chiacchiere che lo hanno interessato nelle ultime ore. L’ex ciclista che ha partecipato al Grande Fratello Vip 2 dove ha trovato l’amore al fianco di Cecilia Rodriguez ha dichiarato: “Vorrei tanto sapere anche io chi è questa nota 40enne”. E poi ha anche aggiunto: “Lasciate spazio a chi ha qualcosa di vero e di interessante da dire”. Insomma il giovane che sta progettando una vita al fianco di Cecilia Rodriguez e che è pronto per partire con la bella sorella di Belen per le vacanze in Argentina rimanda le accuse a mittente. Ma cerchiamo di capire meglio cosa avrebbe raccontato il settimanale Oggi e che ha fatto accendere le antenne del gossip. Il presuntoraccontato dal ...

