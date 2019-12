Ida Platano struccata | la dama del trono over è irriconoscibile FOTO

velvetgossip

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Negli ultimi giorni si parla molto di Ida e Riccardo, lui le ha chiesto di sposarlo, ma la risposta di Ida resta un’incognita. Nella puntata in cui è avvenuta la proposta i due sembravano molto vicini e qualcuno dice che la bella parrucchiera siciliana abbia risposto di “sì” sussurrandoglielo all’orecchio. Nell’attesa vi mostriamo un’Ida inedita, come non l’avete mai vista… Bellissima anche senza trucco Che Ida sia una bellissima donna è assodato, ma è raro vederla senza trucco. Infatti lasi mostra con trucchi accesi e molto ben fatti. In questo scatto abbiamo però la possibilità di vederla al naturale. Una autentica bellezza! Complimenti a Ida per il suo fisico e il viso semplice e splendente! L'articolo Ida: ladelproviene da Velvet Gossip.

