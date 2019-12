Ida Platano rompe il silenzio dopo il rifiuto a Riccardo Guarnieri

lanostratv

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Uomini e Donne, Idail no a: l’ultimo suo post fa discutere Ieri pomeriggio a Uomini e Donne Over si è consumato il ‘dramma’ di. Difatti la sua compagna (ex?) Idaha rifiutato la sua proposta di matrimonio. Una svolta questa decisamente inaspettata per la storia d’amore dei due protagonisti del Trono Over. Ma sono già stati tanti i fan a dichiarare sui social di aspettarsi nuovi colpi di scena dalla coppietta nata negli studi del Trono Over di Uomini e Donne. Avranno ragione a pensarla così? Chissà, intanto la dama bresciana è tornata nuovamente sui social, pubblicando un post abbastanza sibillino che ha fatto molto discutere. Cosa ha detto? La donna ha dapprima pubblicato un suo selfie in cui si è mostrata serena e tranquilla, e nella didascalia ha scritto testuali parole: “A volte si vince…A ...

