I primi 60 anni dello stadio di Napoli | il San Paolo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La storia del tifoso delinizia con un: “ATTENZIONE INTERVENGO DAL SANIN VANTAGGIO”. Erano i tempi dei vari Provenzali, Ciotti, Ameri, Cucchi, Romano, ognuno dei quali dava voce e risalto, attraverso la radio, allodi: il San. In quegli, i miei, “ANDIAMO ALLO” era una esortazione a diventare più grandi, più uomo. Il motivo era semplice, quelle cose le facevano i grandi: i papà, i nonni, gli zii. Illo andavi a vedere da vicino, allo, al San. Niente radiolina, niente gol in differita e quasi sempre si faceva tardi, quindi niente novantesimo minuto. Ricordo la mia prima volta che andai a trovarlo:-Milan (0-0) 1984. Avevo 8e chiedevo, a mio padre e a mio nonno, il perché non sentivo il radiocronista raccontare la partita mentre, nella mia immaginazione, speravo ...

