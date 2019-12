I parlamentari di Forza Italia vicini alla Carfagna | “No a Caldoro | ecco i nomi”

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto“Superare la candidaturapresidenza della Regione Campania di Stefano, in nome dell’unità del partito”. E’ quanto hanno chiesto a Silvio Berlusconi e al coordinatore regionale di, Domenico De Siano, iazzurria Mara. Questa mattina si sono incontrati, insieme, iGigi Casciello, Cosimo Sibilia, Enzo Fasano, Marzia Ferraioli, Paolo Russo, Carlo Sarro. C’era anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in rappresentanza della moglie, la senatrice Sandra Lonardo. La proposta deiè di proporre a Berlusconi una rosa di nomi per la candidaturapresidenza della regione Campania per il centrodestra. Secondo indiscrezioni, i nomi sarebbero quelli ...

