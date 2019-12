I Coma_Cose cantano all’Istituto nazionale tumori per la serie tv Involontaria | il video

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) In esclusiva per ilfattoquotidiano.it una delle clip tratte dallatv “”, prodotta da Officine Buone e Fondazione Cariplo. Nella scena si vede la protagonista Greta che ascolta il duo milanese deimentreall’Istituto. Il progettoracconta di quando la musica entra negli ospedali grazie al mondo del volontariato. MTV, il brand di intrattenimento di Viacom Italia, si conferma media partner ufficiale del progetto. Dopo il successo dello scorso anno della webpilota, “” quest’anno sarà disponibile dal 6 dicembre sul sito mtv.it e sul canale Youtube di MTV Italia e in onda in versione unica con tutti gli episodi domenica 8 dicembre alle 18.40 su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV). L'articolo Iall’Istitutoper latv: il ...

