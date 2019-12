Hotel Rigopiano | “indagati tre carabinieri forestali per falso materiale e ideologico”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) A tre giorni dall’archiviazione da parte del giudice per le indagini preliminari di Pescara del filone “politico” sul caso dell‘– travolto da una valanga che provocò 28 morti – c’è un nuovo filone di inchiesta che emerge. Sono stati interrogati dai pm di Pescara Anna Rita Mantini e Salvatore Campochiaro il tenente colonnello deiAnnamaria Angelozzi e i sottufficiali Michele Brunozzi e Carmen Marianacci. Nei giorni scorsi, ha scritto oggi Il Messaggero che ha anticipato la notizia dell’inchiesta, sono state effettuate anche una serie di perquisizioni da parte della Guardia di finanza negli uffici sia della Mobile che dei. Si tratta di un ulteriore approfondimento relativo alla telefonata che il cameriere Gabriele D’Angelo, morto sotto la valanga, avrebbe fatto nella mattinata del 18 ...

