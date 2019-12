HIGHLIGHTS Inter Roma | gol e azioni salienti del match

Pagelle e HIGHLIGHTS 15^ giornata Serie A : Inter-Roma LIVE - il tabellino del match : Pagelle 15 giornata Serie A- Tutto pronto per la 15^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Inter-Roma, con nerazzurri attualmente in testa alla classifica e chiamati a difendere il primato. Roma sugli scudi a caccia di conferme in vista della possibile rimonta in chiave Champions League. Sabato sarà la volta dell’altra […] L'articolo Pagelle e Highlights 15^ giornata Serie A: Inter-Roma LIVE, il tabellino del match ...

Pagelle e HIGHLIGHTS 14^ giornata : Verona-Roma 1-3 - giallorossi sugli scudi! Juve-Sassuolo 2-2 - disastro Buffon. Inter-SPAL 2-1 - nerazzurri in testa. Napoli-Bologna 1-2 - Sansone gela il San Paolo : Pagelle 14 giornata- Tutto pronto per la 14 giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Brescia-Atalanta, derby lombardo dal grande fascino. Occhio anche alla capolista Juventus impegnato nella complicata sfida contro il Sassuolo, quest’ultimo reduce dalla sconfitta contro la Lazio, ma molto costante nel rendimento. Inter pronta a confermare ciò che di […] L'articolo Pagelle e Highlights 14^ giornata: Verona-Roma 1-3, ...

Pagelle e HIGHLIGHTS 14^ giornata : Juve-Sassuolo 2-2 - disastro Buffon. Inter-SPAL 2-1 - nerazzurri in testa. Napoli-Bologna 1-2 - Sansone gela il San Paolo : Pagelle 14 giornata- Tutto pronto per la 14 giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Brescia-Atalanta, derby lombardo dal grande fascino. Occhio anche alla capolista Juventus impegnato nella complicata sfida contro il Sassuolo, quest’ultimo reduce dalla sconfitta contro la Lazio, ma molto costante nel rendimento. Inter pronta a confermare ciò che di […] L'articolo Pagelle e Highlights 14^ giornata: Juve-Sassuolo 2-2, ...

LIVE Inter-Spal 2-1 Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : un super Lautaro trascina i nerazzurri in vetta alla classifica. Pagelle e HIGHLIGHTS : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94′ FINISCE QUI!!! L’Inter batte per 2-1 la Spal e sorpassa la Juventus in testa alla classifica trascinata da un super Lautaro! nerazzurri in controllo del match per tutta la sua durata; gli ospiti dopo un brutto primo tempo hanno reagito ad inizio ripresa trovando il gol con Valoti, ma non hanno mai dato l’impressione di riuscire a pareggiarla. La squadra di Conte ha vinto ...

VIDEO Inter-SPAL 2-1 - HIGHLIGHTS - gol e sintesi : doppietta di Lautaro Martinez - nerazzurri in testa alla classifica! : L’Inter ha sconfitto la SPAL per 2-1 nel match valido per la 14^ giornata della Serie A ed è balzata in testa alla classifica della Serie A approfittando del pareggio casalingo della Juventus contro il Sassuolo. I nerazzurri fanno esplodere il pubblico di San Siro e si portano al comando con un punto di vantaggio sui Campioni d’Italia, a decidere la contesa è stata la micidiale doppietta di Lautaro Martinez che ha spedito in orbita i ...

HIGHLIGHTS Inter Spal : gol e azioni salienti del match : Gol e azioni salienti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/20: HIGHLIGHTS Inter Spal Gol e azioni salienti del match tra Inter e Spal, valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/20. 16′ Gol Inter – Brozovic recupera palla nel cerchio di centrocampo e lancia Martinez in profondita: il Toro si porta ai limite dell’area e batte Berisha con un diagonale velenoso 41′ Raddoppio di Lautaro Martinez – ...

VIDEO Slavia Praga-Inter 1-3 - HIGHLIGHTS - gol e sintesi : Lautaro Martinez e Lukaku affossano i cechi : Termina 3-1 a Praga per l’Inter contro lo Slavia nel penultimo match della fase a gironi della Champions League 2019-2020. Gli uomini di Antonio Conte si impongono grazie ad una doppietta di Lautaro Martinez e della rete di Romelu Lukaku. Reti capaci di vanificare la realizzazione di Soucek su calcio di rigore, ravvisato dal VAR. Un risultato che proietta i nerazzurri in seconda posizione (gli stessi del Dortmund), alle spalle di un ...

LIVE Slavia Praga-Inter 1-3 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Lukaku e Lautaro Martinez firmano le reti della vittoria. Pagelle e HIGHLIGHTS : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.56 Pazza partita dell’Inter che va in vantaggio poi sfiora il raddoppio che il Var fa diventare rigore per lo Slavia Praga che firma il pareggio. La ripresa si apre con l’assedio dell’Inter che si culmina nelle reti di Lukaku e Lautaro Martinez. Ora all’Inter serve vincere contro il Barcellona per passare, oppure sperare che lo Slavia Praga fermi il Borussia ...

Slavia Praga-Inter - gli HIGHLIGHTS del match – VIDEO : Slavia Praga-Inter, gli highlights del match – VIDEO highlights Slavia Praga Inter| E’ terminato il match tra Liverpool e Napoli, match valevole per la 5a giornata di Champions League. Si sono sfidate le due squadre in una sfida bella ed entusiasmante. Andiamo a vedere come è finita, ecco gli highlights del match. Gli highlights Slavia Praga-Inter L'articolo Slavia Praga-Inter, gli highlights del match – VIDEO proviene ...

Pagelle e HIGHLIGHTS 13^ giornata : Lecce-Cagliari 2-2 - finale da brividi! Roma-Brescia 3-0 - Sassuolo-Lazio 1-2 - Caicedo letale. Atalanta-Juventus 1-3 - super Higuain. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Lecce-Cagliari 2-2, ...