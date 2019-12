Haftar avanza verso Tripoli | decisivo il sostegno russo

it.insideover

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La presenza della Russia al fianco di Khalifaè in grado di sovvertire il corso della guerra? È questa la domanda che in tanti si sono posti negli ultimi mesi, quando è stata certificata la presenza di almeno 200 contractors russi in Libia, con Mosca impegnata direttamente e non a sostenere il Libyan National Army, ossia l’esercito guidato da. Alla luce degli ultimi risvolti e dei più recenti episodi, alla domanda sopra esposta si potrebbe rispondere positivamente., rispetto a poche settimane fa, appare molto più rafforzato. Il generaleDoveva essere, quella dell’uomo forte della Cirenaica, una guerra lampo. Così non è stato: quando il 4 aprileha lanciato la sua offensivala capitale, che ospita il governo di Fayez Al Sarraj, probabilmente il generale aveva in mente di poter quasi passeggiareil centro di. ...