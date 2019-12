Ha 32 piante di marijuana in casa | ma la procura grazia la ex deputata Dem

ilgiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Cristina Verdi A segnalare il caso in un esposto è stato il maresciallo dei carabinieri che arrestò la radicale Rita Bernardini, trovata in possesso di 32di. Ma ladi Roma bloccò tutto per "evitare la risonanza mediatica" "Sia chiaro: io sono dalla parte del carabiniere che ha protestato per il mio mancato arresto e sono contro ladi Roma che - violando la legge - da anni vanifica le mie disobbedienze civili per la legalizzazione della cannabis, in particolare, per il diritto effettivo di cura". A scriverlo su Facebook è Rita Bernardini, esponente dei radicali ed exdel Pd, che lo scorso 17 luglio venne trovata in possesso di 32disistemate ordinatamente sul balcone disua. "Le coltivo a scopo terapeutico", dirà lei prima e il suo avvocato poi. Fatto sta che per l'ex parlamentare Dem e per la giornalista ...

Domenic89215160 : Sabaudia, fermato e trovato con dosi di droga. In casa aveva un chilo di piante di marijuana - ABIMAGE : Venosa (PZ) - Droga: 11mila piante di canapa indiana, oltre a 118 chilogrammi... I Carabinieri del Comando Provinci… - TG24info : #Roma - Serra con 4 piante e oltre 1,5 kg di marijuana - -