movieplayer

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Thedi GTA, è in uscita ae permetterà ai giocatori di pianificare una rapina ad un caveau come nei film. Rockstar si prepara a lanciare per GTAThe, in uscita il 12. Si tratta di una sorta diche permetterà ai giocatori di fare molto di più che giocare d'azzardo e affrontare le missioni che vengono via via programmate. Theper GTA- che ricordiamo è il multiplayer di GTA 5 - è molto articolato perché è costruito come una rapina in piena regola, un po' come Ocean's Eleven ma con molto meno glamour e più azione. I giocatori saranno assoldati dalla famiglia Cheng per penetrare nel casinò, violarne il ...

CyberSecHub0 : RT @pcexpander: GTA Online: colpo al Casinò Diamond nel nuovo DLC gratuito #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurity #cyberattack… - cinemaniaco_fb : ?????????????? GTA online, l'espansione The Diamond Casino Heist in arrivo a dicembre - pcexpander : GTA Online: colpo al Casinò Diamond nel nuovo DLC gratuito #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurity… -