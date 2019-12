Greta marcia contro l’inquinamento con un treno che consuma il doppio di CO2 | la coerenza

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ha viaggiato per dieci ore di viaggio a bordo del Lusitania, unnotturno che collega Lisbona con Madrid, doveThunberg è arrivata per partecipare nel pomeriggio allaper il Clima. Il, puntuale, è giunt alla stazione di Chamartìn alle 8.40. Consono arrivati anche una trentina di giornalisti, fotografi e cameramen di diversi Paesi saliti a bordo a Lisbona. Ma Gretuccia, o Gretina che dir si voglia, ha toppato alla grande. La Junta de Extremadura le aveva messo a disposizione un’auto elettrica e addirittura le era stato proposto di percorrere a bordo di un asino i 600 chilometri che separano le due capitali iberiche, ma la giovane, che non viaggia in aereo per evitare emissioni di gas inquinanti, ha scelto di arrivare a Madrid in. Unche le ha fatto violare i principi di sostenibilità che difende sempre strenuamente: su un lungo ...

