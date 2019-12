anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) – Dicembre, sul finir dell’anno, è diventato il mese privilegiato per tornare a scoperchiare l’annoso problema del Piano urbanistico comunale (PUC). A confermare il trend, stavolta, la segretaria locale del Pd, Teresa Cerchiello, che proprio in questi primi giorni dicembrini ha scritto una nota alprefettizio, al capo dell’Utc, al prefetto di Caserta, nonché ad altre autorità anche nazionali. In sostanza, ha manifestato l’esigenza di conoscere “Le motivazioni per le quali dalla data del 5 luglio 2019, data di sospensione del Consiglio Comunale die insediamento del Dott. Aldo Aldi qualePrefettizio del Comune di(CE) non si sia stato dato seguito agli adempimenti per l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale”. Ed inoltre “Quali azioni intende intraprendere al fine di tutelare il superiore ...

anteprima24 : ** #Grazzanise, #Puc: #Botta e #Risposta tra #Pd e Commissario straordinario ** -