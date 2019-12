Gravidanza | in Emilia Romagna arriva gratis il test prenatale non invasivo

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Amniocentesi e villocentesi saranno sempre meno utilizzate, per sapere se il feto presenta o meno alterazioni cromosomiche. Perché, per meglio informare le donne in, dal prossimo anno, in, sarà possibile, dopo una fase pilota, ricorrere al Nipt (Non invasive prenatal), undi screening innovativo, non(un semplice prelievo di sangue) e sicuro per donna e feto. Che consente di prevedere con un alto grado di attendibilità alcune alterazioni dei cromosomi, e cioè le trisomie 21 (sindrome di Down), 18 (sindrome di Edwards) e 13 (sindrome di Patau), già dalla decima settimana di gestazione. Uncon una sensibilità e una specificità cheno all’incirca al 100% nell’individuazione del rischio di sindrome di Down e di trisomia 13, e poco inferiori nella trisomia 18. E l’la prima Regione in Italia ad ...

PiacenzaSera : Per meglio informare le donne in gravidanza, dal prossimo anno in Emilia-Romagna sarà possibile, dopo una fase pilo… - linxchan91 : RT @Iperbole_: È l’Emilia-Romagna la prima Regione in Italia a introdurlo gratuitamente per tutte le donne residenti in stato di gravidanza… - nicolettagiust1 : RT @Iperbole_: È l’Emilia-Romagna la prima Regione in Italia a introdurlo gratuitamente per tutte le donne residenti in stato di gravidanza… -