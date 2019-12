Grande Fratello Spagna | concorrente “abusata da ubriaca durante il reality” La

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Dopo le polemiche seguite al caso di violenza de La Manada,la Festa di San Firmino a Pamplona, nel 2016, e le accuse di “feminazismo” che si moltiplicano in caso di denunce di violenze di genere, fino all’impossibilità di pubblicare i canonici comunicati istituzionali in moltissimi comuni spagnoli (tra cui anche Madrid), un altro caso ha scatenato le polemiche in. Nell’edizione deldi due anni fa un, José Marìa López, dopo una festa dove tutti i concorrenti hanno ecceduto con gli alcolici, a quanto pare, ha abusato sessualmente della sua compagna di allora all’interno della casa, Carlota Prado. Dopo averla accompagnata a dormire e averla messa nel letto a causa dello stato di ubriachezza della ragazza, sotto le coperte ha iniziato a convincere Carlota ad avere un rapporto sessuale con lui. Nel video pubblicato dal sito El ...

