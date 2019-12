Google Stadia | ora è possibile acquistare giochi su PC via Google Chrome

eurogamer

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il lancio dinon ha chiaramente, per il momento, causato lo tsunami previsto. Il servizio è ancora molto limitato rispetto alle funzionalità promesse dall'azienda ed il modello economico ha avuto l'effetto di una doccia fredda:non è in effetti il Netflix dei video, poiché oltre a pagare un abbonamento bisogna anchesulla piattaforma, senza che ciò sia necessariamente più economico dell'acquisto di un gioco per PC o di una console classica.Eppure le cose stanno migliorando a poco a poco, almeno rispetto alle promesse disulle funzionalità.ha infatti descritto un servizio a cui èaccedere indipendentemente dalla piattaforma: TV, computer, smartphone, ma la realtà è che fino ad allora, per accedere al servizio, era obbligatorioil pacchetto Founders Edition, installare l'appsullo smartphone, ...

