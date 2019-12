Golf | PGA Tour 2020 | Patrick Reed cerca la fuga nell’Hero World Challenge

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Continua senza intoppi l’evento settimanale del PGAorganizzato dalla Tiger Woods Foundation. L’Hero(montepremi 3,5 milioni di dollari) è giunto al termine del secondo round e vede al comando. L’americano guida la classifica con lo score di -12 (132 colpi) e tenta la primadella settimana. Sul percorso par 72 dell’esclusivo resort Albany sito sull’isola New Providence delle Bahamasvanta 3 lunghezze di margine sul connazionale Gary Woodland. -8 e terza piazza per lo svedese Henrik Stenson e per lo spagnolo Jon Rahm, detentore del trofeo. Fuori dal podio momentaneo con il punteggio di -6 il padrone di casa Tiger Woods che divide la quinta piazza con gli statunitensi Justin Thomas e Rickie Fowler. -5 ed ottava piazza per l’inglese Justin Rose, mentre chiudono infine la top ten con -3 gli americani Webb ...

