Giochi di dicembre Playstation 4 | Xbox One e Switch | trama e gameplay

termometropolitico

(Di venerdì 6 dicembre 2019)di4,One eNovità in arrivo nei prossimi giorni per idi, vediamo insieme gli acquisti consigliati per PS4,One ePS4 eOne,Per iniziare, abbiamo l’espansione Vita Universitaria di The Sims 4. Uno dei videopiù conosciuti al mondo, The Sims 4 è un simulatore di vita, dove potrete creare il vostro Sim, la vostra città e gestire la vita (del singolo o dei multipli cittadini) da cima a fondo; l’espansione Vita Universitaria infatti aggiungerà la possibilità di far frequentare al proprio Sim l’università, alloggiare nel dormitorio, creare programmi di studio e partecipare a feste nel campus. Uscito già su PC il 15 novembre, il contenuto è atteso su console PS4 eOne per il 17. Come secondo titolo abbiamo un’altra ...

infoitscienza : Xbox Game Pass, eFootball PES 2020 tra i nuovi giochi di dicembre - ArmandaGelsomin : RT @offertegdt: FINALMENTE ARRIVA! Su Dal Tenda - infoitscienza : Nintendo Switch Online, giochi NES e SNES gratis di dicembre 2019 annunciati -