Gian Maria Volonté | 25° anniversario della scomparsa Carriera dell’attore

termometropolitico

(Di venerdì 6 dicembre 2019), 25°, nato a Milano il 9 aprile 1933, è stato uno degli attori più amati e apprezzati dalla critica cinematografica. Un non plus ultrarecitazione, dotato di un incredibile carisma e una magnetica presenza scenica;ha raccolto lodi non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Registi del calibro di Orson Wells (Quarto Potere) e Ingmar Bergman (Il Settimo Sigillo; Sussurri e Grida) lo hanno spesso elogiato elevandolo a “uno dei più grandi attori del cinema mondiale“. Scopriamo insieme ladi un pilastrorecitazione che ha portato l’arte filmica italiana a un livello ormai irraggiungibile. Torino Film Festival 2019: elenco vincitori e film premiati: ladell’attore L’esordio nel mondorecitazione, per ...

RaiTre : Il 6 dicembre 1994 moriva Gian Maria Volonté. Un talento straordinario che ha dato vita a personaggi indimenticabi… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #6dicembre 1994 muore Gian Maria #Volonté, volto del cinema italiano. #CondividiLaCultura ??… - BernardinoFra16 : RT @RaiTre: Il 6 dicembre 1994 moriva Gian Maria Volonté. Un talento straordinario che ha dato vita a personaggi indimenticabili. https://… -