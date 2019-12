Ghostbusters | Afterlife | tante anticipazioni sui protagonisti del film!

movieplayer

(Di sabato 7 dicembre 2019)continuerà la storia dei film originali e ora è possibile scoprire molteriguardanti icontinuerà la storia dei film originali e online sono stati diffusi nuovi dettagli riguardanti idella storia ideata da Jason Reitman per proseguire il racconto ideato inizialmente dal padre. Nell'atteso lungometraggio, che in Italia si intitolerà: Legacy, si assisterà a quello che accade a Callie (Carrie Coon) e ai suoi due figli Phoebe (Mckenna Grace) e Trevor (Finn Wolfhard) che, come era stato anticipato, sono la figlia e i nipoti di Egon Spengler (Harold Ramis). La famiglia si trasferirà in una città di provincia dell'Oklahoma dopo aver scoperto di aver ereditato la dimora del padre. Una ...