Ghostbusters | Afterlife | svelata la sinossi ufficiale del film

movieplayer

(Di venerdì 6 dicembre 2019), in Italia intitolato Legacy, ha ora unache conferma i primi dettagli sui protagonisti., che in italiano si intitolerà Legacy, ha ora unache svela i primi dettagli relativi all'atteso sequel diretto da Jason Reitman. Sony ha infatti regalato ai fan le foto, il poster e ora qualche dettaglio relativo a quanto accadrà sul grande schermo. In: Legacy si racconterà quello che accade quando una madre single e i suoi due figli arrivano in una piccola città di provincia, dove iniziano a scoprire il loro legame con gli Acchiappafantasmi originali e l'eredità segreta che il loro nonno ha lasciato. Le riprese del lungometraggio si sono concluse nel mese di ...

Nerdmovieprod : Ghostbusters Legacy: Ecco il primo poster. Lunedì il trailer #afterlife #ghostbusters #poster #trailer - 3cinematographe : #Ghostbusters - Afterlife: il teaser poster rivela il titolo italiano del film - GianlucaOdinson : Rivelato titolo e poster italiano di Ghostbusters: Afterlife, il trailer debutterà lunedì -