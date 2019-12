Ghostbusters | Afterlife | le prime foto dell' atteso sequel

movieplayer

(Di venerdì 6 dicembre 2019)arriverà nei cinema americani nel 2020 e lemostrano Paul Rudd e qualche momento del film., in attesa del trailer che verrà presentato lunedì 9 dicembre, è stato anticipato da alcuneche mostrano qualche dettagliodiretto da Jason Reitman che ripoterà il mondo degli acchiappafantasmi sul grande schermo nel 2020. Le immagini del lungometraggio, in precedenza intitolato provvisoriamente2020 mostrano il personaggio interpretato da Paul Rudd tenere in mano un iconico oggetto, oltre a vedere il veicolo degli acchiappafantasmi nuovamente in azione. Per ora, tuttavia, non sono stati mostrati ulteriori anticipazioni riguardanti l', in arrivo nei cinema americani il 10 luglio 2020. Ecco le: Secondo alcune indiscrezioni ...

