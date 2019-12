Germania | a ottobre il più grande calo della produzione industriale dalla crisi del 2009

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Battuta d’arresto per latedesca, che aè scesa del 5,3% rispetto allo stesso mese del 2018. Gli analisti prevedevano una diminuzione del 3,6%. È il piùdel, che evidenzia come “il motoremaggiore economia dell’eurozona va avanti a stento”. I dati mostrano che fra settembre elaè diminuita dell’1,7%, mentre gli analisti si aspettavano un leggero rialzo a +0,1%. Altri dati pubblicati giovedì mostrano che agli ordini industriali sono calati dello 0,4% su base mensile (contro previsioni di +0,4%) e del 5,5% su base annua. La maggior parte dei produttori manifatturieri, inoltre, si aspetta un’ulteriore contrazione a novembre. Queste cifre, sempre secondo il Financial Times, suggeriscono che la contrazione ormai biennalemanifattura tedesca è ...

