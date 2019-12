Genova | morto l’ex giudice Mario Sossi | era stato rapito dalle BR

thesocialpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) È, ex magistrato e politico, all’età di 87 anni.Brigate Rosse nel 1974 e tenuto sotto sequestro per un mese.ha iniziato la sua carriera nella Procura di, arrivando a ricoprire il ruolo di presidente di sezione presso la Corte di Cassazione a Roma., ilBRsequestrato ail 18 aprile 1974. Alcuni dei protagonisti del rapimento erano Alberto Franceschini e Margherita Cagol, tra i fondatori della Brigate Rosse, che ne gestirono la detenzione durata più di un mese. L’obiettivo dei brigatisti era chiedere in cambio della sua liberazione la scarcerazione di 8 membri dell’organizzazione terroristica Gruppo XXII Ottobre. Una “prova generale” per quello che è poiil rapimento più tristemente noto delle Brigate Rosse, quello di Aldo Moro, come ...

