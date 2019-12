Genova | morto ex magistrato Mario Sossi | fu sequestrato dalle Brigate Rosse per 33 giorni

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Vennenel 1974 e rimase nelle mani dei rapitori per 33, exè politico, èoggi aa 87 anni. Nato a Imperia il 6 febbraio nel 1932, sposato e ormai vedovo, due figlie,era entrato in magistratura nel 1957. Pubblico ministero nel processo al Gruppo XXII Ottobre, era in pensione dal 2006, nel 2008 si era candidato per il consiglio comunale dicon Alleanza Nazionale, senza venir eletto. Nel 2009 si era candidato invece alle europee da indipendente nella lista di Forza Nuova. Il nome diresta legato a uno dei primi ‘salti di qualità’ delleche il 18 aprile 1974 lo sequestrarono appena sceso dall’autobus a, caricandolo su un’auto guidata da Alberto Franceschini e seguita da Mara Cagol – una ventina i componenti che parteciparono al rapimento.venne quindi ...

