notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La relazione traè sempre stata molto discussa: sarà amicizia? sarà amore? Al momento,ha definitoe un “amico speciale”. Talmente speciale che i due ragazzi hannoto alinsieme. Il posto non era uno qualunque, bensì quello dellanelsono stati paparazzati insieme mentre erano afuori, intenti a mangiare una pizza al taglio. Non erano soli: al tavolo con loro c’erano le loro amiche Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Eva è l’ex compagna dicon cui i rapporti sono rimasti ottimi, Imma è sua moglie e attivista per i diritti LGBT. Il locale in cui i quattro hannoto è proprio quello di genitori di, fotografati nell’intento di salutare. Non poteva non essere notata la fede che...

notizieit : Gabriel Garko e Gabriele Rossi: cena nel ristorante di famiglia - zazoomblog : Gabriel Garko indossa la fede e cena con i genitori di Gabriele Rossi - #Gabriel #Garko #indossa #genitori - zazoomnews : Gabriel Garko indossa la fede e cena con i genitori di Gabriele Rossi - #Gabriel #Garko #indossa #genitori -