tg24.sky

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Un convoglio1 ha fermato la corsa in modo brusco alla fermata San Babila, in pieno centro. Una quindicina le persone coinvolte, ma 8 di loro sono state medicate sul posto. Nessuno è in condizioni gravi. Dopo i soccorsi, ripresa la circolazione dei treni

msn_italia : Metrò 1, San Babila: quindici persone coinvolte da una brusca frenata del treno. Sette feriti lievi - GiangioTheGlide : RT @Adnkronos: Milano, brusca frenata metro: 15 coinvolti e 7 in ospedale - Pilipo83 : RT @SkyTG24: Frenata brusca sulla linea Rossa della metro a Milano, 7 feriti portati in ospedale. FOTO -