Francia,pensioni:nuovo sciopero martedì

Lasi avvia verso nuovi scioperi, proteste e manifestazioni anche oltre il fine settimana. Intervistati in diretta da BFM-TV, diversi responsabili sindacali in lotta contro la riforma dellepromessa dal presidente Macron hanno annunciato "nuovi momenti forti" e uncorteo interprofessionale dei lavoratoriprossimo a Parigi, tra l'Esplanade des Invalides e place Denfert-Rochereau. Ieri almeno 800mila in piazza in tutta la. Fermi i trasporti parigini fino a lunedì.(Di venerdì 6 dicembre 2019)