Francesco Nuti | Giovanni Veronesi e le amicizie che durano per sempre

gqitalia

(Di venerdì 6 dicembre 2019)ha dedicato all'amiconella sesta puntata del programma Maledetti Amici Miei di Rai2 un monologo toccante: «Gli voglio bene – ha detto il regista toscano - è quasi carne della mia carne, lo sento proprio parte di me. Ogni settimana lo vado a trovare in una clinica qua a Roma, lui sta lì, non risponde, non parla, però guarda e ho come la sensazione che guardi proprio me, e che si aspetti da me qualcosa».prosegue riferendo i momenti in clinica di quando pigiava con l'amico il tasto del ricordo dell'amato film Balla coi lupi di Kevin Costner: «I dottori mi dicevano che si poteva parlare con una persona in coma e io ci ho creduto. Gli parlavo e gli dicevo quello che a lui piaceva tanto: il finale del film Balla coi Lupi, quando il giovane indiano Vento Nei Capelli non si capacita di doversi separare dall'amico John Dumbar e sale in cima alla ...

matteorenzi : Francesco Nuti è stato un grande per la nostra generazione. Saperlo sofferente è un dolore per tutti. Bello vedere… - ClaudioFacchin5 : RT @matteorenzi: Francesco Nuti è stato un grande per la nostra generazione. Saperlo sofferente è un dolore per tutti. Bello vedere Giovann… - Pierluigi_10 : Prenditi cinque minuti.... La serenata di Veronesi alla finestra d -