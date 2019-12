notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Roma, 6 dic. (askanews) – Il ministro per i beni e le attivitàli e per il turismo, Darioha ricevuto a Roma il ministro dellatedesco, Monika Gruetters Bohmer, con la quale ha firmato un memorandum dei Premi alla traduzione Italo-Tedesca. “L’incontro con Monika Gruetters Bohmer consolida i rapporti tra Italia esui temi dellae il rapporto personale tra di noi perché abbiamo fatto tante battaglie insieme, l’ultima è stata quella di colmare una lacuna e integrare la delega del Commissario europea Gabriel anche sui temi dellaed è stata accettata. Abbiamo molti impegni in comune oggi abbiamo firmato il Premio di traduzione italo tedesca, lavoreremo molto sulla protezione del patrimoniole minacciato dalle calamità naturali, lavoreremo insieme anche durante il semestre di presidenza tedesca ...

notizieit : Franceschini: con la Germania per rafforzare caschi blu cultura - JulKlee : RT @Radio3tweet: La presentazione romana del volume #MuseoNazionale con il ministro Dario Franceschini: tutte le foto sul nostro sito, qui… - allegra134 : RT @Tiziana99296006: @MarioScelzo1 Perché invece non parlate dei grillini gli unici a parole a voler far cadere il governo ? Se Renzi è un… -