newsmondo

(Di sabato 7 dicembre 2019) Strage a, in, all’interno di unamilitare. A aprire il fuoco un militare saudita in addestramento negli Usa, il quale si è suicidato.(USA) – Ancora sangue in, dopo la rapina e l’inseguimento avvenuto due giorni fa non lontano da Miami., spari innavale Teatro dell’evento la Naval Air Station di, unamilitare inè la città più occidentale dellaPanhandle, a circa 13 miglia dal confine con l’Alabama ed è il capoluogo della contea di Escambia, nello Stato della. Laè stata dichiarata in lockdown (il protocollo d’emergenza che impedisce a chiunque di lasciare l’area), Quattro le vittime, tra cui l’aggressore che si è poi tolto la vita. Ci sarebbero, inoltre, almeno 11 feriti. Il killer era un militare saudita in ...

MediasetTgcom24 : Usa, sparatoria in Florida; quattro i morti #florida - Agenzia_Ansa : Sparatoria in #Florida nella base militare di #Pensacola, ci sarebbero 2 vittime e diversi feriti. Sarebbe morto l'… - NewsMondo1 : Florida, sparatoria nella base di Pensacola: 4 morti. L’autore era un membro dell’esercito saudita… -