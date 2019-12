Florida | sparatoria in base della Marina | 3 morti | 11 feriti Killer ucciso dalla polizia

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ha aperto il fuoco nellanavale di Pensacola (), uccidendo tre persone e ferendone altre sette. Poi è stato. Ilio che ha sparato era uno studente di aviazione saudita, sotto terapia psicologica e scontento dei suoi comandanti. È entrato in azione poco prima delle 7 (le 13 in Italia) aprendo il fuoco in un edificio che ospita classi per l’addestramento. Sono state scene di panico, con cadetti e ufficiali in fuga o asserragliati nelle aule, mentre scattava immediatamente il lockdown, ossia il totale isolamento. Ilha colpito dieci persone, di cui due morte sul posto e una all’ospedale. Le altre sette sono rimaste ferite. Tra loro anche i due vice sceriffi che per primi sono intervenuti per neutralizzarlo, uccidendolo: uno è rimasto ferito ad un ginocchio, l’altro ad un braccio ma nessuno dei due è in pericolo di vita. Seconda ...

