Florida | sparatoria dopo rapina a una gioielleria | 4 morti

newsmondo

(Di venerdì 6 dicembre 2019)in, nei sobborghi di Miami.tori in fuga con ostaggio, inseguiti dalla polizia: conflitto a fuoco, 4. STATI UNITI – Quattro persone sono rimaste uccise inin seguito a unaal termine di un inseguimento tra la polizia etori in fuga.a unaI banditi,aver compiuto unain unaa Coral Gables, nei sobborghi di Miami, hanno ingaggiato un primo conflitto a fuoco con la polizia, giunta sul posto in seguito all’allarme. https://www.youtube.com/watch?v=E nvoqAvDfU Fuga con ostaggio A quel punto, i malviventi hanno sequestrato un furgone della Ups con l’autista del veicolo, dandosi alla fuga lungo le strade dellaoltre 30 chilometri di inseguimento, il mezzo è rimasto bloccato nel traffico, braccato da diverse auto della polizia. ...

MediasetTgcom24 : Usa, sparatoria in Florida dopo rapina: diversi i morti #florida - iconanews : Florida, 4 morti in una sparatoria - angiuoniluigi : RT @repubblica: Florida, sparatoria dopo una rapina vicino Miami: quattro morti [aggiornamento delle 05:05] -